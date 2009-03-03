В справі Пенчука «крапка не поставлена» - адвокат

Адвокат народного депутата від Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА Андрій ФЕДУР вважає, що в справі його підзахисного і видавця книги «Донецька мафія» Бориса ПЕНЧУКА, якого засуджено до 8 років позбавлення волі, «крапка не поставлена».

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив сьогодні журналістам у Донецьку, в будинку Ворошиловського районного суду, після оголошення вироку Б.ПЕНЧУКУ.

На думку А.ФЕДУРА, щоб поставити крапку в цій справі, необхідно притягнути до кримінальної відповідальності тих слідчих прокуратури, які в 2005 році незаконно затримали Б.КОЛЕСНІКОВА, пред`явили обинувачення і відправили в СІЗО.

«Чи задоволені ми рішенням суду і чи поставлена крапка? Я вважаю, що тут нема чого радіти і бути задоволеним. На мій погляд, крапка не поставлена», - сказав адвокат.

Він наголосив, що «підсудний у справі відмовився давати свідчення, отже, видно, він розраховував або продовжує розраховувати на те, що хтось допоможе йому уникнути відповідальності». А.ФЕДУР відзначив, що слідчі прокуратури, причетні до затримання Б.КОЛЕСНІКОВА, «чомусь продовжують працювати в прокуратурі».

Крім того, не вирішене питання про відповідальність керівників силових органів країни, які, за словами адвоката, «були причетні до незаконного порушення кримінальної справи щодо Б.КОЛЕСНІКОВА».

«Я думаю, що за ПЕНЧУКОМ сьогодні ніхто не стоїть, його всі кинули – ті, хто тоді використовував цей випадок у своїх інтересах. Але те, що тоді ПЕНЧУК не міг діяти сам, це однозначно. ПЕНЧУК був одним з тих, хто брав участь у провокації проти КОЛЕСНІКОВА», - підсумував А.ФЕДУР.

Довідка УНІАН. У 2005 році Б.ПЕНЧУК, колишній співвласник великого донецького торговельного центру «Білий лебідь», звинуватив Б.КОЛЕСНІКОВА, тоді голову Донецької облради, у тому, що той вимагав у нього акції «Білого лебедя». В результаті щодо Б.КОЛЕСНІКОВА було порушено кримінальну справу, його було затримано і 4 місяці провів у СІЗО. У серпні 2005 року Б.КОЛЕСНІКОВ був звільнений з-під варти, і його кримінальна справа була закрита «у зв`язку з відсутністю складу злочину». Пізніше, в квітні 2008 року, сам Б.ПЕНЧУК потрапив під слідство – «за надання неправдивих свідчень». Звинувачення Б.ПЕНЧУКУ було пред`явлене Генпрокуратурою, а в жовтні 2008 року його справа з обвинувальним висновком була передана у Ворошиловський районний суд Донецька.

Сьогодні, 2 березня, рішенням Ворошиловського районного суду міста Донецька Б.ПЕНЧУКА засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Після оголошення вироку засуджений Б.ПЕНЧУК заявив, що він не «скоював жодного злочину» і що обов`язково оскаржуватиме це рішення суду.