ВР подолала вето Президента на закон про імпічмент

Парламент подолав вето Президента України на закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, за подолання вето проголосував 391 з 439 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі, зокрема, 174 депутати із фракції Партії регіонів, 151 – із фракції БЮТ, 20 – з фракції НУ-НС, 27 – з фракції КПУ і 19 – з фракції Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року ВР прийняла закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій ВР для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.

7 лютого Президент повернув до ВР цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду.

2 березня Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР запропонував парламенту подолати вето Президента на закон щодо тимчасових слідчих комісій.