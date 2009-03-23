Сумські прикордонники затримали контрабандистів

Контрабандний вантаж запасних частин до легкових автомобілів на суму понад 180 тисяч гривень затримали на державному кордоні України співробітники відділу прикордонної служби «Шалигіне» Сумського прикордонного загону.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, гужові підводи, які незаконно перетнули державний кордон з території Російської Федерації, охоронці кордону затримали неподалік села Старікове Глухівського району.

За допомогою приладу для ведення тепловізійного спостереження прикордонник помітив рух возів, які перетинали кордон з боку сусідньої держави. Навперейми правопорушникам негайно вирушив прикордонний наряд. На відстані близько півкілометра від кордону прикордонникам вдалось затримати підводи. На возах було виявлено запасні частини до легкових автомобілів російського виробництва.

Виявлений вантаж, попередня вартість якого становить понад 180 тисяч гривень, вилучено встановленим порядком та передано співробітникам митниці.