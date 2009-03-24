26 березня відбудеться акція протесту проти дій київської влади

Національний комітет порятунку бізнесу 26 березня о 9.00 проведе акцію протесту проти дій київської влади. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив представник Асоціації малих архітектурних форм Микола КРИВОРОТ.

За його інформацією, в акції візьмуть участь представники різних професій - від лікарів до таксистів. Акція розпочнеться біля стін Київської міської адміністрації, після чого протестувальники планують попрямувати до Секретаріату Президента України.

М.КРИВОРОТ зазначив, що сьогодні всі дії столичної влади направлені не на підтримку малого бізнесу в умовах кризи, а, навпаки, на його «цинічне знищення».

Він повідомив, що спроби пошуку діалогу з владою, що робляться як представниками бізнесу, так і представниками інших сфер, на роботу яких рішення КМДА вплинули негативно, не принесли належного результату.

“У нас різні проблеми, але нас об`єднує те, що нас не хоче слухати влада”, - підкреслив М.КРИВОРОТ.

За його словами, саме неможливість створення конструктивного діалогу з владою столиці змушує учасників акції звернутися до Президента України.

“Якщо у нас є Президент, і він є гарантом Конституції, то нехай він щось зробить, - сказав М.КРИВОРОТ - Ми вважаємо, що мера Києва у нас немає, 26 числа ми перевіримо, чи є у нас Президент”.

У свою чергу, голова Профспілки медичних працівників Києва Лариса КАНАРОВСЬКА зазначила, що, починаючи з березня 2008 року, “вперше за всю історію охорони здоров`я” припинилося фінансування захищених статей бюджету Києва, через що столичні медустанови, зокрема підпорядковані міськадміністрації, зазнавали труднощів із закупівлею ліків і інших матеріалів, необхідних для лікування хворих.

Крім того, через накопичення заборгованості зі сплати послуг ЖКГ, у серпні 2008 року в 64 медустановах була припинена подача води, а в 10 відключили електропостачання.

При цьому Л.КАНАРОВСЬКА підкреслила, що лікарі, зарплата яких становить близько 1,5 тис. грн., і які працюють в надважких умовах, вимушені «пояснювати хворому, чому немає світла, води або чому погане харчування».

Вона повідомила, що низька зарплата змушує працівників медустанов, підпорядкованих КМДА, шукати іншу роботу, через що сьогодні в таких медустановах не вистачає 4 тис. лікарів.

Крім того, за інформацією Л.КАНАРОВСЬКОЇ, у 2008 році 26 медичних працівників столичних медичних установ при виконанні своїх обов`язків заразилися туберкульозом.

Як повідомив представник Асоціації перевізників Ігор ГУСАК, у сфері перевезень також не все гаразд. Він підкреслив, що сьогодні перевізники не просять ані пільг, ані зниження податків, ані зниження ставок за кредитами, а просять просто дати можливість працювати.

При цьому І.ГУСАК зазначив, що якщо місцева влада не може забезпечити належне фінансування розвитку столичної сфери перевезень, то перевізники готові самостійно шукати необхідні кошти, що, за словами І.ГУСАКА, і робили увесь цей час.

Він підкреслив, що сьогодні влада повинна, нарешті, визначитися з тим, якою вона хоче бачити сферу перевезень, і «припинити ставити експерименти» над учасниками ринку.

У той же час директор Совського кладовища м. Києва Олег БОЛГОВ, виступаючи на прес-конференції, був більш категоричним, наголосивши, що складається враження - ініціатори акції протесту зараз виступають «не як вимагачі, а як прохачі», хоча повинні “не йти просити, а брати кілки і каміння, і давити, як мух».