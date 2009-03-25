Подання фальшивих документів стримують візову лібералізацію України з Шенгеном

Непоодинокі факти подання заявниками фальшивих документів стримують лібералізацію візової політики з Шенгеном.

Про це кореспонденту УНІАН сказала Надзвичайний і Повноважний Посол України в Словацькій Республіці Інна ОГНІВЕЦЬ.

Посол, зокрема, повідомила, що звернулася до консульської служби МЗС Словаччини з пропозицію переглянути міжурядову угоду з тим, щоб внеси зміни стосовно безкоштовної видачі віз для громадян України. «Для початку наша ініціатива - видавати безкоштовні візи дітям не до 15 років, як зараз, а до 18, а також усім категоріям пенсіонерів (а не старше 60 років, як зараз), що мають підтверджуючі відповідні посвідчення», - уточнила І.ОГНІВЕЦЬ. Вона також додала, що українська сторона готова до відвертої дискусії з цього приводу.

Проте, за словами посла, одним з моментів, який стримує лібералізацію візової політики, є непоодинокі факти подання заявниками різних фальшивих документів, зокрема запрошень. «Українська сторона готова до відвертої дискусії з цього приводу, оскільки корупція - це завжди взаємодія мінімум двох суб’єктів, і в даному випадку - по різні боки кордону. Україна відкрита до боротьби з подібним шахрайством», - прокоментувала І.ОГНІВЕЦЬ.

За її словами, надії українців на малий прикордонний рух виявилися завищеними і поки що не справджуються.