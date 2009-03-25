Зменшення завантаженості портів значно підвищило ефективність боротьби з контрабандою

Зменшення завантаженості українських морських торговельних портів значно підвищило ефективність боротьби з контрабандою.

Про це в коментарі УНІАН заявив начальник Південної митниці Олег КУДАШКІН.

Експерт, зокрема, прокоментував можливість збільшення кількості наркотиків та інших заборонених для обігу речовин, що можуть потенційно потрапити на територію України морським шляхом.

Як повідомив О.КУДАШКІН, вісім місяців тому завантаженість за кількістю митного оформлення українських морських торговельних портів становила 600-700 контейнерів на день.

«Було велике завантаження, і люди працювали на межі можливостей», - зазначив керівник Південної митниці.

Як він повідомив, на даний час товарообіг значно знизився, і на сьогодні у морських торговельних портах Одеської області оформлюється максимум 300 контейнерів, з яких 150-200 йдуть в режимі транзиту або через внутрішню митницю.

Тому, як констатував О.КУДАШКІН, така ситуація є сприятливою, адже є можливість оглянути на предмет виявлення наркотичних та інших заборонених для ввезення речовин кожний контейнер.

«Сьогодні ризик того, що можна пропустити на територію України наркотики, що доставляються морським шляхом, є мінімальним», - підкреслив начальник Південної митниці.

У зв’язку з чим він наголосив на можливості взаємодії у боротьбі з контрабандою наркотиків СБУ, митних органів і Державної прикордонної служби.

«Наші спільні зусилля можуть на 90% забезпечити непроникнення наркотиків на територію України», - підсумував О.КУДАШКІН.