Ющенко нагадав КС, що висновок по «закону про імпічмент» потрібен негайно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Конституційний Суд невідкладно розглянути його подання щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» від 15 січня 2009 року №890-VI.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Президент звернувся до КС, оскільки вважає, що низка положень зазначеного закону не відповідає Конституції. Зокрема, неконституційною він вважає норму, якою законодавець фактично уповноважує Верховну Раду визначати підстави для утворення слідчої комісії у кожному конкретному випадку на власний розсуд своєю постановою.

Також неконституційним Президент вважає положення закону про те, що ТСК ВР уповноважена самостійно визначати термін надання їй документів та інформації з питань, щодо яких проводиться розслідування, державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, керівниками (або посадовими особами, що виконують їх обов`язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також об`єднаннями громадян.

Виходячи з цих та інших обставин Президент просить КС розглянути закон на предмет відповідності Конституції і, враховуючи особливе суспільне і конституційно-правове значення порушеного питання, просить суд розглянути це конституційне подання невідкладно.

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника глави секретаріату Президента - представник Президента у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, це подання надійшло до КС 26 березня. Згідно з регламентом суду, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату суду.

15 січня 2009 року ВР прийняла закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій ВР для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.

7 лютого Президент повернув до ВР цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду.

3 березня парламент подолав вето Президента України на закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

16 березня голова ВР Володимир ЛИТВИН на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів оприлюднив лист від Президента В.ЮЩЕНКА про те, що глава держави звернеться до Конституційного Суду щодо конституційності закону ««Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».