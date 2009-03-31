Під час міждержавної операції "Розшук" знайдено більше 60 злочинців

Внаслідок здійснення спеціальних розшукових заходів у рамках проведення кількаетапної міждержавної операції «Розшук» міліція Івано-Франківської області розшукала і затримала 61 злочинця, які переховувалися від слідства чи суду.

Про це повідомив сьогодні УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, практичний етап операції відбувався 25-27 березня цього року.

В.ГУЛЬТАЙЧУК також повідомив, що половину із затриманих становлять особи, які були оголошені в розшук у минулих роках. Шестеро із затриманих розшукувалися за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, розбоїв та грабежів.

Так, за ініціативою управління карного розшуку УМВС в Івано-Франківській області спільно з працівниками міліції Російської Федерації у Московській області затримано особу, яку розшукували 11 років. Вирішується питання про екстрадицію підозрюваного у бандитизмі на територію України.

На території Росії затримано іншого мешканця Івано-Франківщини, який переховувався від слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєння розбоїв.

В.ГУЛЬТАЙЧУК також повідомив, що за період проведення міждержавної операції прикарпатські міліціонери також встановили місцезнаходження і затримали п’ятьох громадян, яких розшукували російські правоохоронці.