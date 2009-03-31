Сівкович ще раз спробує розкрити отруєння Ющенка

Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію парламенту з питань розслідування обставин отруєння кандидата на посаду Президента України Віктора ЮЩЕНКА та з`ясування причин і виявлення осіб винних у зволіканні з розслідуванням кримінальної справи і передачі матеріалів до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 244 народні депутати з 425 зареєстрованих в сесійній залі.

Кількісний склад ТСК становить 11 народних депутатів. Головою ТСК обрано народного депутата від фракції Партії регіонів Володимира СІВКОВИЧА, а його заступником депутата від фракції КПУ Спірідона КІЛІНКАРОВА.

Підтримали створення ТСК 173 депутати від фракції Партії регіонів, 42 від БЮТ, 2 від НУ-НС, 27 від КПУ, від Блоку Литвина за зазначену ТСК не проголосував жоден депутат.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня народні депутати України Олена ЛУКАШ та Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) внесли до парламенту проект постанови “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України ЮЩЕНКА Віктора Андрійовича та з`ясування причин і виявлення осіб винних у зволіканні з розслідуванням кримінальної справи і передачі матеріалів до суду”.

В інтерв’ю УНІАН О.ЛУКАШ сказала, що така ТСК потрібна для того, щоб “ця карта не використовувалась ніким під час виборчої кампанії”.