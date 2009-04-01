Зміни до Конституції вноситимуться виключно через парламент

Зміни до Конституції України вноситимуться виключно через Верховну Раду, заявила сьогодні на брифінгу для преси заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, вона наголосила, що Президент Віктор ЮЩЕНКО вкотре продемонстрував, що він є державним діячем, внісши на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до Конституції.

Вона відкинула можливість ухвалення нової Конституції в обхід парламенту на всеукраїнському референдумі.

При цьому М.СТАВНІЙЧУК пояснила, що Президент вніс на розгляд парламенту зміни до бюджету щодо проведення конституційного референдуму через вимоги Конституції. Зокрема 13-й розділ Конституції передбачає специфічну процедуру внесення змін до Основного Закону, а саме: парламент має попередньо 226-ма голосами депутатів схвалити проект і направити його на висновок Конституційного Суду; після отримання позитивного висновку КС щодо відповідності проекту статтям 157 та 158 Основного Закону парламент на наступній черговій сесії (в даному випадку - осінній – УНІАН) ухвалює ці зміни в цілому 300 голосами; якщо зміни стосуються 1-го, 3-го та 13-го розділів Конституції, вони мають бути ще затверджені на всеукраїнському референдумі після позитивного рішення парламенту, зауважила М.СТАВНІЙЧУК.