Правоохоронці не виявили вибухівки у тернопільській школі

Співробітники вибухо-технічної служби експертно-криміналістичного центру тернопільського обласного управління міліції не виявили вибухівки у тернопільській школі №14.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції, правоохоронці розшукують хулігана, який сьогодні вранці зателефонував на спецлінію тернопільської міліції “102” та повідомив, що у приміщенні школи закладено вибухівку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 квітня, близько 9-ї години ранку було евакуйовано школярів та персонал школи у зв’язку із повідомленням про замінування навчального закладу.