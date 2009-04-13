Суд визнав неправомірними дії депутатів Бердянської міськради

Суд визнав неправомірними дії депутатів Бердянської міської ради, які оголосили імпічмент меру міста Євгену ШАПОВАЛОВУ, і підтвердив законність його перебування на посаді міського голови Бердянська.

Як повідомив УНІАН помічник мера Бердянська Павло СКУРСЬКИЙ, відповідне рішення виніс 9 квітня Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд.

“9 квітня Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, розглянувши скаргу депутатів на рішення Бердянського міськррайонного суду, яким імпічмент Є.ШАПОВАЛОВУ був визнаний неправомірним, залишив дане рішення суду першої інстанції в силі, чим фактично відновив Є.ШАПОВАЛОВА як законного мера Бердянська”, - повідомив П.СКУРСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2008 року депутати Бердянської міськради на сесії ухвалили рішення визнати роботу Є.ШАПОВАЛОВА на посаді мера міста незадовільною, і достроково припинити його повноваження як міського голови.

Мер Бердянська звернувся до суду, і в жовтні 2008 року Бердянський міськрайонний суд задовольнив позов мера - визнав постанову сесії міськради про дострокове припинення повноважень мера Бердянська Є.ШАПОВАЛОВА протиправним і відмінив її.

Після цього депутати Бердянської міськради, які ініціювали імпічмент, оскаржили рішення суду першої інстанції в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді.

Є.ШАПОВАЛОВ був обраний мером Бердянська на позачергових виборах 16 березня 2008 року. Необхідність даних виборів була обумовлена достроковим припиненням повноважень міського голови Валерія БАРАНОВА, який став депутатом Верховної Ради (Блок Литвина).