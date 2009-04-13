Кабмін надав Зінченку допуск до держтаємниці

Кабінет Міністрів України надав допуск до державної таємниці за формою 1 генеральному директорові Національного космічного агентства України Олександру ЗІНЧЕНКУ.

Відповідно до розпорядження Кабміну від 8 квітня 2009 р. № 364-р, текст якого розміщено на офіційному веб-порталі уряду, О.ЗІНЧЕНКО має допуск для роботи з інформацією, що має ступені секретності “Особливої важливості”, “Цілком таємно” і “Таємно”.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого ц.р. Кабінет Міністрів призначив О.ЗІНЧЕНКА головою НКАУ.

Одночасно О.ЗІНЧЕНКО є депутатом Київської міської ради та очолює в ній фракцію БЮТ.