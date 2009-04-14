ГПУ перевірить використання коштів на спорудження «Свічі пам’яті»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО підготував депутатський запит до голови Рахункової палати та генерального прокурора з проханням здійснити перевірку ефективності використання коштів державного бюджету України, передбачених на спорудження Меморіального комплексу пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА, нагадавши, що 22 листопада 2008 року до 75-ї річниці Голодомору 1932-1933 років в парку Слави (м. Київ) відкрито Меморіальний комплекс пам’яті жертв голодоморів в Україні «Свіча пам’яті». Фінансування будівництва вказаного Меморіального комплексу здійснювалося за кошти держбюджету. Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік», на спорудження меморіалу було передбачено та виділено близько 133 млн. грн.

Заступник голови ВР повідомив, що на даний момент Меморіальний комплекс, як свідчить розміщене біля нього оголошення, знову «закритий до 1 травня 2009 р. для оновлення експозиції». Проте, з фотографій, що неодноразово розміщувалися в численних засобах масової інформації, чітко видно, що, наприклад, стан тротуарного покриття після зимового періоду потребує значного ремонту.

«Якщо взяти до уваги, що з моменту урочистого відкриття комплексу пройшло всього чотири місяці, дані факти наводять на думку про можливе нецільове та неефективне використання коштів, виділених на спорудження Меморіального комплексу та допущені у зв’язку з цим зловживання», - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер також направив звернення міністру внутрішніх справ з проханням перевірити правдивість інформації про залучення до будівництва Меморіального комплексу іноземних громадян з країн Азії, більшість з яких і нині нелегально перебувають на території України.

М.ТОМЕНКО нагадав, що, на жаль, в Україні вже є сумний приклад Дніпропетровська, де обласна прокуратура порушила кримінальну справу проти чиновників Дніпропетровської районної держадміністрації за фактом розкрадання бюджетних коштів під час спорудження пам’ятника жертвам Голодомору та політичних репресій на 9 км Запорізького шосе у Дніпропетровську.

«За нецільове використання бюджетних коштів чиновники повинні нести відповідальність. Тим більше, коли йдеться про вшанування пам’яті жертв Голодомору», - наголосив М.ТОМЕНКО.