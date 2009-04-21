Росія хоче санкцій проти країн колишнього СРСР, де реабілітовують нацизм

Комітет Державної думи у справах СНД і зв`язків зі співвітчизниками пропонує передбачити законодавчо вживання санкцій проти країн колишнього СРСР, де реабілітовують нацизм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Москві сказав голова комітету Костянтин ЗАТУЛІН, виступаючи на експертно-аналітичній нараді щодо підготовки проекту федерального закону «Про протидію реабілітації в нових незалежних державах на території колишнього СРСР нацизму, нацистських злочинців і їхніх пособників».

Зокрема, К.ЗАТУЛІН наголосив, що «останнім часом такі дії спостерігаються в Україні, Латвії, Естонії, а також є окремі випадки в РФ». Водночас він сказав, що в Росії це поодинокі випадки, а не державна політика, як в інших країнах.

У пояснювальній записці до законопроекту передбачається застосування примусових заходів впливу до держав колишнього СРСР у разі здійснення ними державної політики з реабілітації нацизму.

«Така політика в будь-якому вияві визнається недружньою щодо РФ і зумовлює зазначені в законопроекті заходи дипломатичної та економічної дії, а також звернення в міжнародні організації аж до ООН з метою застосування міжнародних санкцій до цієї держави», - сказано в документі.

Окрім цього, законопроектом передбачається застосування заходів впливу щодо фізичних і юридичних осіб, аж до залучення до адміністративної та кримінальної відповідальності. Передбачається припинення діяльності комерційних і некомерційних організацій, індивідуального підприємництва, громадських і релігійних об`єднань і ЗМІ.

Крім того, для громадян незалежних держав – колишніх республік СРСР і осіб без громадянства як захід відповідальності передбачено адміністративне випровадження за межі РФ, а також заборона на в`їзд у РФ.