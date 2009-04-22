Грузинський режисер погрожує голодуванням на знак протесту

Грузинський режисер-сценарист Давид КУРІДЗЕ, який перебуває в Пункті тимчасового перебування іноземців у с.Розсудів Чернігівської області, погрожує оголосити голодування на знак протесту проти дій українських правоохоронців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив програмний директор Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Тухан ЕДІЄВ.

За словами Т.ЕДІЄВА, Д.КУРІДЗЕ майже 3 роки працював в Києві сценаристом на кіностудії ім. О.Довженка. Кожні півроку він виїжджав на кордон і знову в’їжджав в Україну, так як громадяни Грузії можуть знаходитися в Україні без реєстрації не більше 6 місяців. 26 березня працівники відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Шевченківського райвідділу ГУМВС України в м.Києві вручили Д.КУРІДЗЕ постанову Шевченківського районного суду м.Києва від 3 березня про примусове видворення з України і помістили його в пункт тримання іноземців. На думку Д.КУРІДЗЕ, строк перебування в Україні йому було анульовано незаконно, і він став жертвою ”чергової хвилі боротьби правоохоронних органів за дотримання правил перебування іноземців в Україні”.

Як повідомляють правозахисники, на відміну від попередніх років, цьогоріч в державному бюджеті не закладено коштів на примусове видворення, а програма добровільного повернення Міжнародної організації з міграції в 2009 році на громадян країн Кавказу також не розповсюджується. Тому, за словами Т.ЕДІЄВА, єдиний шлях для грузинського митця – це оскаржувати рішення про видворення; в іншому випадку йому доведеться ”провести в чернігівських лісах як мінімум 6 місяців, передбачених законом”.

Чернігівський громадський комітет захисту прав людини від імені Д.КУРІДЗЕ подав відповідні скарги до суду та прокуратури.