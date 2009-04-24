Шеф СБУ попередив Тимошенко: іноземці облизуються на 20 облгазів
Наливайченко написав про рейдерські схеми
Служба безпеки України закликає уряд запобігти приватизації іноземними посередниками 20 облгазів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні в Києві в інтерв’ю журналістам.
«Вчора від СБУ пішов лист до прем’єр-міністра України щодо того, як іноземні посередники намагаються приватизувати, намагаються діяти всупереч економічним інтересам України в облгазах», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. За його словами, в цьому листі перераховуються близько двох десятків облгазів.
«Кабінету міністрів України надана серйозна інформація для того, щоб уряд на упередження захистив інтереси держави і наші з вами інтереси як споживачів газу», - додав голова СБУ.
При цьому він зазначив, що оплата за газ здійснюється, «але через такі структури, які напіврейдерським шляхом присутні в облгазах”. “Проплати залишаються в них, а борги залишаються в державі, на державному бюджеті. Щоб зламати цю схему, СБУ сприяє уряду», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.