Шеф СБУ попередив Тимошенко: іноземці облизуються на 20 облгазів

Служба безпеки України закликає уряд запобігти приватизації іноземними посередниками 20 облгазів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні в Києві в інтерв’ю журналістам.

«Вчора від СБУ пішов лист до прем’єр-міністра України щодо того, як іноземні посередники намагаються приватизувати, намагаються діяти всупереч економічним інтересам України в облгазах», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. За його словами, в цьому листі перераховуються близько двох десятків облгазів.

«Кабінету міністрів України надана серйозна інформація для того, щоб уряд на упередження захистив інтереси держави і наші з вами інтереси як споживачів газу», - додав голова СБУ.

При цьому він зазначив, що оплата за газ здійснюється, «але через такі структури, які напіврейдерським шляхом присутні в облгазах”. “Проплати залишаються в них, а борги залишаються в державі, на державному бюджеті. Щоб зламати цю схему, СБУ сприяє уряду», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.