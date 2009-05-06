Лавринович підтвердив консультації щодо змін до Конституції

Перший заступник голови Верховної Ради України, член Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ сумнівається в тому, що парламент до кінця 2009 року внесе зміни до Конституції.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

О.ЛАВРИНОВИЧ підтвердив, що бере участь в консультаціях “в різних форматах і з різними політичними силами” щодо внесення змін до Основного Закону.

При цьому він висловив сумнів у тому, що Верховна Рада ухвалить ці зміни.

“З великим жалем мушу констатувати, що ймовірність ухвалення змін до Конституції України є дуже малоймовірною”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

На думку першого віце-спікера, уже зрозуміло, що “Україна наступного року увійде в новий етап свого життя з новим главою держави і з старими проблемами”. За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, йдеться про відсутність розмежування повноважень Президента і Кабінету міністрів, а також “паралельного існування структури місцевих державних адміністрацій, які великою мірою є чинником обмеження місцевого самоврядування”.

Він не виключив, що ці проблеми найближчим часом залишаться невирішеними.

“У мене песимістичний прогноз щодо можливості розв’язання цих болючих гострих проблем, які потребують свого розв’язання якнайшвидше. Я не бачу сьогодні великої ймовірності, що це може бути зроблено протягом цього року”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Перший заступник голови Верховної Ради також зазначив, що для внесення змін до Конституції України необхідна єдність позицій тих політичних сил, які забезпечать підтримку відповідного законопроекту понад двома третинами народних депутатів.

О.ЛАВРИНОВИЧ додав, що це “дуже непросто зробити, оскільки поруч з усвідомленням необхідності розв’язання державних проблем постійно присутні елементи політичного інтересу, який стає на перешкоді інколи досягненню необхідного швидкого результату”.