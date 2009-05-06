Ющенко хоче розслідування інциденту за участю Луценка в німецькому аеропорту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням у дводенний термін організувати розслідування інциденту за участі міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в аеропорту Франкфурта-на-Майні та доручив першому заступнику міністра закордонних справ України Володимиру ХАНДОГІЮ запросити офіційну інформацію з цього приводу у Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, “Німецька хвиля” з посиланням на газету “Bild” опублікувала інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКА та його сина у стані сильного алкогольного сп’яніння затримали в аеропорту Франкфурта-на-Майні після сутички з правоохоронцями. Як пише газета, Ю.ЛУЦЕНКА з його 19-річним сином Олександром через неадекватну поведінку не пропустили на борт літака, який вилітав до Сеула. Українці вчинили сварку із правоохоронцями, грубо лаялися, кидали у них своїми мобільними телефонами і билися, пише видання.

Близько опівночі до відділку прибув заступник керівника поліції землі Гессен Ґюнтер ГЕФНЕР, пише “Bild”. У розмові з німецьким колегою, яка, за інформацією видання, тривала близько години, Ю.ЛУЦЕНКУ вдалося «зам’яти» інцидент і уникнути письмового звіту про подію.

У президії поліції Франкфурта-на-Майні «Німецькій хвилі» підтвердили, що інцидент з українським міністром у понеділок мав місце. Німецькі правоохоронці спростовують інформацію про те, що інцидент нібито було «зам’ято».

Водночас у МВС заперечують інформацію про конфлікт в аеропорту Франкфурта за участю Ю.ЛУЦЕНКА.