Адвокатське об‘єднання «АКТІО» оголосило про розширення практики

Адвокатське об`єднання "Адвокатська фірма "АКТІО" оголосило про розширення практики за рахунок приходу нового партнера. Про це УНІАН повідомили у прес-службі фірми.

Згідно з повідомленням, партнером Адвокатського об`єднання "Адвокатська фірма "АКТІО» став доктор юридичних наук, професор Роман Майданик.

Як зазначає прес-служба фірми, новий партнер має досвід роботи у юридичних службах та компаніях. Зокрема, Роман Майданик працював головою Правління юридичної фірми “Business@Law”. Р. Майданик виступає юридичним радником і здійснює представництво в українських судах загальної юрисдикції та господарських судах, третейських судах, у тому числі іноземних. Має досвід участі як експерта-свідка з українського права в спорах, пов’язаних із захистом інтересів держави Україна в міжнародних арбітражних спорах (з інвестиційних, інших комерційних питань). Здійснював підготовку експертних досліджень для Міністерства юстиції України, включаючи захист результатів таких досліджень на перехресному опитуванні позивачем, відповідачем та членами арбітражного трибуналу на усному слуханні.

Крім того, новий партнер Адвокатського об`єднання "АКТІО» має широку наукову практику. Р. Майданик перебував у складі експертної ради ВАК України з юридичних наук, обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України, член двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій (на юридичному факультеті та в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка), член науково-консультативних рад Верховного Суду України та Вищого господарського суду України, лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2004 р.). Активно співпрацює з вченими-правниками інших країн, член Академії європейських вчених-правників приватного права (Італія, м. Павія). Напрями наукової діяльності: довірчі та алеаторні правовідносини; загальні положення про речові права та зобов’язання; цивільно-правові договори.

Р. Майданик опублікував понад 100 наукових праць.

*** Адвокатське об`єднання "Адвокатська фірма "АКТІО" зареєстроване Міністерством юстиції 19 жовтня 2007 року.