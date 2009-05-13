У Чернігові учня не допускали до тестування через помилку в запрошенні

У Чернігові учня не допускали до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні з фізики через помилку у прізвищі в запрошенні.

Про це УНІАН повідомили у Чернігівському представництві Громадянської мережі ОПОРА.

За інформацією спостерігачів від ОПОРИ, 12 травня у ЗНЗ №19 м. Чернігова одного з бажаючих скласти тест при вході до пункту ледь не довели до сліз. Його відмовилися пропускати на пункт тестування та допускати до складання тесту через помилку у запрошенні. Замість прізвища ”БЕРЕЗИН” в ньому було зазначено ”БАРЕЗИН”. Така сама помилка була в аудиторному пакеті та в алфавітному показнику. Хоча, за словами хлопця, при перевірці в Інтернеті його прізвище було написано правильно.

Проте, як з`ясувалося потім, організатори тестування у школі № 19 поспішили з висновками. Насправді, згідно з положенням про ЗНО, така помилка вважається опискою, а дитина з таким запрошенням має право складати тест.

Це підтвердив і відповідальний за проведення тестування в Чернігівській області Віктор ДОВБНЯ, до якого звернулися за консультацією. Після з’ясування обставин випускника таки було допущено до складання тесту вчасно.

За словами керівника програми спостереження за ЗНО Громадянської мережі ОПОРА у Чернігівській області Наталії ПІПКУН, така ситуація сталася через погане знання законодавства з боку організаторів тестування.

”До речі, низьке володіння законодавчою базою організаторів – одне з основних зауважень, які відзначають спостерігачі від ОПОРИ на пунктах тестування по всій області, - сказала вона.

Загалом, за оцінкою ОПОРИ, тестування з фізики у Чернігівській області, де працювали 6 пунктів тестування, пройшло спокійно. Під час написання тесту з фізики спостерігачі фіксували в основному дрібні порушення, про які буде повідомлено у загальному звіті.