Справа Дурдинця є суто кримінальною, а не політичною – Кожем`якін

Справа заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ є суто кримінальною, а не політичною.

Таке переконання в інтерв`ю УНІАН висловив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що це «суто кримінальна справа, і ніяких політичних розборок немає».

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, Т.ДУРДИНЕЦЬ «нелегітимно обіймав посаду й підписував усі документи».

«Якщо тебе не призначали на посаду, то ти не маєш права нічого підписувати і давати вказівки, а він підписував документи, які санкціонували оперативно-пошукову діяльність. Це злочин», - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2008 року Окружний адміністративний суд міста Києва виніс постанову, згідно з якою визнав незаконним і відмінив указ Президента України про призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ – начальником Головного управління з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю (від 19.10.2007 року №985). Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією оскаржив указ, оскільки перед призначенням кандидатура Т.ДУРДИНЦЯ не була узгоджена з членами комітету.

У свою чергу Секретаріат Президента України подавав апеляцію на це рішення суду.

Прес-служба громадянського руху «Народна самооборона» з посиланням на інформацію народного депутата, представника інтересів у суді Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія МОСКАЛЯ 22 січня 2009 року поінформувала, що Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ.

11 травня Печерський районний суд м. Києва дав дозвіл на арешт заступника голови СБУ Т.ДУРДИНЦЯ у зв’язку з невиконанням судового рішення про визнання незаконним його призначення на цю посаду.

12 травня керівник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, що в даний час Т.ДУРДИНЕЦЬ перебуває на лікарняному і від слідства не ухиляється.

13 травня cлідчий Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури дав доручення СБУ і МВС затримати й доставити в суд для обрання міри запобіжного заходу заступника голови СБУ Т.ДУРДИНЦЯ. Як зазначили у прес-службі Генпрокуратури, це пов’язано з невиконанням ним судового рішення, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу.