Ще одному законопроекту Глави держави пророкують лише перше читання

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що на даний час президентський законопроект щодо допуску Збройних сил інших держав для участі у військових навчаннях на території України у 2009 році може бути ухвалений лише у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

За словами А.ГРИЦЕНКА, даний законопроект надійшов до парламенту з дуже великим запізненням. При цьому, сказав А.ГРИЦЕНКО, законопроектом передбачається проведення на території України 11-ти військових навчань, і перші з них мали розпочатися вже у травні цього року.

Голова комітету ВР зазначив, що під час обговорення цього документу на засіданні комітету був присутній міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, який заявив, що на сьогодні немає впевненості, що буде виділено достатньо коштів для проведення цих навчань.

Крім того, за словами А.ГРИЦЕНКА, виникають певні суперечливі моменти щодо участі деяких держав у певних військових навчаннях.

Як сказав А.ГРИЦЕНКО, було рекомендовано Міністерству оборони, уряду і Президенту доопрацювати відповідний проект закону з тим, щоб він був підтриманий у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня у парламенті був зареєстрований проект закону ”Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України в 2009 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях”.

Відповідно до законопроекту, цього року планується провести 11 багатонаціональних військових навчань.

29 квітня голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сказав, що парламент налаштований «50 на 50» щодо ухвалення цього законопроекту.