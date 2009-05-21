ВР подолала вето до закону про погашення заборгованості перед Пенсійним фондом

Верховна Рада України подолала вето Президента України на Закон ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування”.

Як передає кореспондент УНІАН, за подолання вето проголосували 396 народних депутатів з 433 зареєстрованих у сесійній залі.

Президент зазначав, що прийнятий Верховною Радою 5 березня 2009 року Закон ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування” не може бути підписаний з ряду причин.

Зокрема, законом передбачається встановити, що суми накладених (нарахованих) штрафів та пені у період з 1 січня 2007 року до 1 січня 2009 року і суми штрафів та пені, які підлягають накладенню (нарахуванню) на суми заборгованості із сплати страхових внесків та фінансових санкцій, що виникли до 1 січня 2009 року, можуть бути за бажанням страхувальника розстрочені на 60 календарних місяців у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України, з відстроченням першого платежу на 90 календарних днів.

Президент зауважив, що запровадження такої норми закону надасть можливість розстрочити сплату штрафів та пені, суми яких за 2007 та 2008 роки, за даними Пенсійного фонду України, становлять 1096,5 млн. гривень.

На думку глави держави, зазначене призведе до послаблення дисципліни щодо сплати страхових внесків, наслідком чого стане зменшення надходжень до Пенсійного фонду, що в умовах дотування його бюджету державою може спричинити виникнення заборгованості з виплати пенсій громадянам. Президент пропонував відхилити цю норму.