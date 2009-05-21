За встановлення держрегулювання у сфері грального бізнесу проголосувало лише 6 нардепів

Верховна Рада України відмовилася ухвалити Закон «Про державне регулювання діяльності у сфері грального бізнесу».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували лише 6 народних депутатів з 429 зареєстрованих у сесійній залі.

Зазначеним законопроектом передбачалося встановлення особливого, порівняно з видами діяльності, визначеними у статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», порядку ліцензування грального бізнесу, включаючи порядок контролю за діяльністю суб’єктів грального бізнесу. Так, наприклад, вказаним документом передбачалося проведення уповноваженими представниками органу ліцензування попереднього ліцензійного контролю заявника, підстави та порядок зупинення дії ліцензії.

Також законопроектом передбачалося встановлення вимог до фінансового стану організаторів азартних ігор, вимог до гральних закладів (казино, залів гральних автоматів, букмекерських контор тощо), порядку проведення азартних ігор та формування призового (виграшного) фонду, а також відповідальність за порушення чинного законодавства України у сфері грального бізнесу тощо.

Перед початком розгляду законопроекту голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталя КОРОЛЕВСЬКА звернулася з проханням перенести його розгляд, оскільки раніше парламент ухвалив закон, що забороняє гральний бізнес в Україні.

При цьому, нагадала вона, цим законом доручалося уряду протягом трьох місяців розробити новий законопроект, який би регулював діяльність гральних закладів.

Верховна Рада відмовилася перенести розгляд цього законопроекту та відмовилася його направити на повторне друге читання. Таким чином, закон вважається відхиленим.

Крім того, ВР відмовилася включити до порядку денного сесії три законопроекти, що стосуються розміщення гральних закладів.