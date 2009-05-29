Один із основних фігурантів справи «Кінгз-Кепітал» прийшов у міліцію з повинною

Один із основних фігурантів фінансової афери компанії «Кінгз-Кепітал» прийшов до міліції з повинною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Вінниці повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

“По «Кінгз-Кепітал» у нас є явка з повинною одного з ключових фігурантів цієї справи, який дає дуже серйозні свідчення, що підтверджують попередні висновки слідства», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На уточнююче запитання, чи вплинуть ці свідчення в подальшому на зміну процесуального статусу пастора церкви “Посольство Боже” Сандея АДЕЛАДЖІ, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «Більше поки нічого не скажу. Покази підтверджують попередні висновки слідства…».

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної щодо керівництва компанії «Кінгз Кепітал», висунуло звинувачення С.АДЕЛАДЖІ.

Громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який офіційно проживає в Україні, звинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах.

14 березня слідчі вдруге обрали для С.АДЕЛАДЖІ запобіжний захід – підписку про невиїзд.