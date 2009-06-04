Співробітники одеського СБУ затримали податківця-хабарника

Співробітники Управління СБУ в Одеській області затримали інспектора Державної податкової адміністрації в Одеській області у момент отримання хабара у розмірі 6 тис. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ Дмитро БУТЕНКО, «передані суб`єктом підприємницької діяльності банкноти були заздалегідь помічені спеціальними засобами», оскільки підприємець звернувся в Управління СБУ із заявою про вимагання з боку інспектора, який зажадав після перевірки сплатити 3 тис. грн. до бюджету і 6 тис. грн. занести до службового кабінету.

Слідчий відділ прокуратури Одеської області порушив кримінальну справу щодо інспектора ДПА за ознаками ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (вимагання й отримання хабара посадовцями).