Львівська облрада вимагає проведення референдуму щодо форми правління в Україні

Львівська обласна рада вимагає розпуску парламенту і проведення референдуму щодо форми правління в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі всеукраїнського об’єднання «Свобода», сьогодні 70 депутатів Львівської облради підтримали ініціативу ВО «Свобода» й ухвалили звернення до Президента України.

У зверненні депутати вимагають достроково припинити повноваження Верховної Ради і оголосити позачергові парламентські вибори; провести всеукраїнський референдум щодо визначення форми правління в Українській державі (президентської, парламентської чи змішаної) та ініціювати проведення люстрації органів влади в Україні.

Як зазначається у повідомленні, з понад 40 депутатів фракції БЮТ п‘ятеро підтримали це звернення.