У Києві напали на колишнього зятя Ющенка

У Києві грабіжники напали на підприємця Михайла ГОНЧАРА, повідомляє "Сегодня" з посиланням на МВС України. Напад стався 7 червня, проте оприлюднено цю інформацію було через два дні.

За інформацією видання, М.ГОНЧАР був громадянським чоловіком Віталіни ЮЩЕНКО (дочки Президента України), він батько онуки Президента Ярини. Віктор ЮЩЕНКО, як зазначає газета, відрікся родинних зв’язків з М.ГОНЧАРОМ, заявивши, що його (ЮЩЕНКО) сім`я "не має відношення до цієї людини".

За інформацією видання, М.ГОНЧАР повертався додому о третій годині ночі, охоронця з ним не було (той відпросився в особистих справах). У під`їзді бізнесмен звернув увагу на ліфт, що піднімався на шостий поверх, де розташована його квартира, насторожився (сусіди з цього поверху, як йому було відомо, були відсутні) і сам піднявся тільки до п`ятого поверху. Звідти він побачив, що біля його дверей стоять троє людей в масках.

М.ГОНЧАР спробував втекти, проте грабіжники наздогнали його, оглушили і вивезли до якоїсь лісосмуги. Злочинці забрали ключі від квартири і сейфа, а потім, кинувши підприємця, знову відправилися до нього додому.

За словами батька потерпілого, якому син по телефону розповів про подію, грабіжники забрали з квартири більш як 1,2 мільйонів гривень (більше 150 тисяч доларів), а також кілька десятків імпортних годинників (їх вартість поки що невідома).

У правоохоронних органах столиці повідомили, що за фактом пограбування, ймовірно, буде порушено справу за статтею "Грабіж". За однією з версій, які розглядає слідство, до пограбування може бути причетний охоронець М.ГОНЧАРА (припускають, що він міг бути навідником).