Рада Європи: досліджувати Голодомор мають історики, а не правоохоронці

Заступник Генерального секретаря Ради Європи Мод де БУР-БУКІКІО вважає, що досліджувати Голодомор мають історики, а не правоохоронці.

Таку думку вона висловила в ексклюзивному інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС” (http://eunews.unian.net/ukr/detail/191330), коментуючи рішення Служби безпеки України порушити справу за фактом геноциду під час Голодомору 1932-1933 років.

“Голодомор був жахливою трагедією, жахливим злочином, злочином, який ми оплакуємо. Однак, з іншого боку, цей злочин стався 80 років тому...”, - сказала заступник Генерального секретаря Ради Європи.

“Тому я особисто вважаю, що це, скоріше, робота істориків, а не правоохоронних структур - описати, що сталося”, - додала вона.

За її словами, метою такої роботи має бути збереження у пам’яті прийдешніх поколінь того, що сталося, і попередження можливості скоєння подібних страшних злочинів у майбутньому.

“Тож, я вважаю дуже важливим встановити те, що сталося, але давайте залишимо це історикам”, - сказала М. де БУР-БУКІКІО.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом вчинення геноциду в Україні у 1932-1933 роках (за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України).