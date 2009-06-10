Митники в «Борисполі» вилучили незадекларований діамант
13:05, 10 червня 2009Право
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Пасажир, який намагався провезти незадекларовану цінність, прилетів рейсом Цюрих–Бориспіль. Співробітники Бориспільської митниці вилучили незадекларований діамант вагою 2,62 карата. Вартість діаманта встановлюється…
Співробітники Бориспільської митниці вилучили незадекларований діамант вагою 2,62 карата.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України.
Згідно з повідомленням, пасажир, який намагався провезти незадекларовану цінність, прилетів рейсом Цюрих–Бориспіль.
Митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 352 (дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) і ст. 355 (дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати податків та зборів або зменшення їх розміру) Митного кодексу.
Вартість діаманта встановлюється.
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