Верховна Рада змінила процедуру складення присяги членами Вищої ради юстиції

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про Вищу раду юстиції» (щодо процедури складення присяги).

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 306 із 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено спрощення процедури складення присяги членами Вищої ради юстиції.

Досі член Вищої ради юстиції перед вступом на посаду, але не пізніше двох місяців з дня призначення, складав на засіданні Верховної Ради присягу. Ухваленим законом передбачено вилучити норму “але не пізніше двох місяців з дня призначення”.

Автор закону, народний депутат Сергій КІВАЛОВ зауважив, що, враховуючи складну політичну ситуацію в країні, а також той факт, що процедура призначення членів Вищої ради юстиції, зокрема, з`їздом суддів України, з`їздом адвокатів України, з`їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ і всеукраїнською конференцією працівників прокуратури є складною і потребує багато часу, останнім часом мають місце випадки, коли членів Вищої ради юстиції не було приведено до присяги у встановлений законом двомісячний строк.

У зв’язку з чим вони не мають можливості приступити до виконання своїх повноважень.