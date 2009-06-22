Цього тижня розпочинається комплексна перевірка Мінтрансу

13:55, 22 червня 2009
Право
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«Кримінально-процесуальні проблеми»

Цього тижня розпочинається комплексна перевірка діяльності Міністерства транспорту і зв’язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, коментуючи заяву Йосипа ВІНСЬКОГО, що подав у відставку з посади міністра транспорту. В інтерв’ю одній із газет Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що він може повторити долю колишнього міністра транспорту Георгія Кірпи.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що не знає, про які паралелі говорить Й.ВІНСЬКИЙ, можливо, «про проблеми кримінально-процесуального характеру, які ще залишилися сьогодні зі спадщини пана Кірпи».

Він підкреслив: «Ми тільки з цього тижня починаємо комплексну перевірку Мінтрансу, і думаю, що пан ВІНСЬКИЙ поспішає говорити, що там така ситуація буде, як після пана Кірпи».

Довідка УНІАН. Г.Кірпа очолив Міністерство транспорту у 2001 році.

Він був знайдений мертвим з вогнепальним пораненням у голову на дачі у Бортничах під Києвом 26 грудня 2004 року. На місці інциденту було знайдено пістолет. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею “доведення до самогубства”. Результати розслідування досі не оприлюднені.

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