Експерти вивчили колишній кабінет Кучми на предмет прослуховування

Іноземні експерти закінчили проведення слідчих дій у кабінеті колишнього президента Леоніда Кучми в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це пише "Коммерсантъ-Україна". Таким чином, завершеноще один етап фоноскопічної експертизи записів колишнього майора Держохорони Миколи Мельниченка, і тепер українська сторона чекає висновку експертів, який дасть відповідь на питання, чи є автентичними "плівки Мельниченка", оприлюднені в 2000 році .

У п`ятницю до Києва прибула експертна група у складі чотирьох осіб, спеціально відібраних ПАРЄ для проведення фоноскопічної експертизи аудіозаписів Миколи Мельниченка. Спільно зі слідчою групою Генпрокуратури (ГПУ) вони проводили слідчі дії в кабінеті колишнього президента Леоніда Кучми, який тепер займає глава секретаріату президента Віра Ульянченко. Вона на декілька днів звільнила робоче місце, щоб там змогли попрацювати експерти. Особливо їх цікавив диван, під яким, як стверджує пан Мельниченко, він залишав звукозаписувальну техніку і проводив запис розмов колишнього президента. "Щоб точніше відповісти на питання, які поставило слідство, експертам потрібно було провести певні дії в кабінеті, де раніше працював Кучма. Деякі з них проводилися і з моєю участю", - сказав пан Мельниченко.

Проведення фоноскопічної експертизи "плівок Мельниченка" почалося в грудні 2008 року. Для участі в процедурі передачі оригіналів аудіозаписів, зроблених колишнім майором Держохорони, до Вашингтона вилітала слідча група ГПУ у складі десяти чоловік на чолі із заступником генпрокурора Миколою Голомшею. Другий етап експертизи проходив у середині березня, для чого та ж слідча група ГПУ вилетіла до Берліна. Туди ж для вивчення "плівок" приїжджали експерти, відібрані Радою Європи.

Під час візиту до Києва іноземних експертів охороняли бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа". Як відомо, під час засідання ПАРЄ народний депутат Григорій Омельченко (БЮТ), розповідаючи про хід розслідування справи Гонгадзе, припустив, що на експертну групу може чинити тиск.

– Наскільки відомо з оперативної інформації, дійсно була зроблена спроба вийти на експертів, з тим щоб вплинути на підсумки їх роботи. Я знаю, що після прибуття іноземних експертів до України прокуратурою і Службою безпеки було зроблено все, щоб виключити будь-яку спробу якось вплинути на них, - заявив Микола Мельниченко.

– Ви говорили про те, що побоюєтеся тиску на експертів. Можливо, ви знаєте подробиці, чим все закінчилося? – поцікавився вчора Ъ у Григорія Омельченка.

– Знаю подробиці, деталі, але нічого говорити не можу, тому що це таємниця слідства, - відповів він.

Поки невідомо, коли буде готовий висновок експертної групи – в ГПУ не беруться прогнозувати дату закінчення її роботи. "Коли завершиться експертиза, знають тільки експерти – все залежить від них. Ми не можемо їх квапити: наша справа – поставити питання і чекати, коли на них дадуть відповіді", - відзначило джерело в Генпрокуратурі.

– Ми чекаємо висновків експертів в найближчі тижні або місяці, - сказав, у свою чергу, пан Мельниченко. Він також підкреслив, що термін завершення фоноскопічної експертизи визначається виключно експертами – у разі потреби їм може знадобитися проведення додаткових слідчих дій.