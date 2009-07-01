Remington Worldwide збільшить суму позовних вимог до України

Компанія Remington Worldwide Limited (Гібралтар) збільшить суму позовних вимог до України в Стокгольмському арбітражному суді в рамках позову до «Енергоатома» із 60 тис. дол. до 30 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в УНІАН юридичний представник Remington Worldwide Ltd. Вячеслав ЛИЧ.

За його словами, до 14 липня ц.р. компанія представить суду уточнені позовні вимоги.

В.ЛИЧ повідомив, що суд вже порушив арбітражне провадження і сформував склад арбітрів. При цьому суперечка має бути розглянута до 1 січня 2010 року. Адвокат припустив, що перше засідання арбітражу відбудеться вже в жовтні в Туріні (Італія).

Також В.ЛИЧ відзначив, що ця господарська суперечка може перерости в міжнародний скандал. Він пояснив, що причиною цього є лист першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яким пропонується дати розпорядження Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ і Генеральній прокуратурі «взяти на контроль» судові процеси за участю Remington Worldwide Ltd. і деяких інших компаній. Адвокат вважає, що метою такої пропозиції є максимальне затягування виплати заборгованості держави перед компанією.

В.ЛИЧ заявив, що розцінює такі дії Міністерства юстиції як непрофесійні і вважає, що вони спрямовані на чинення тиску на адвокатів і власників підприємств, які намагаються в судовому порядку відстоювати свої права й інтереси.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2008 року Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма порушив справу за арбітражним спором проти України за позовом Remington Worldwide Limited. У своєму позові компанія просила стягнути з України 60 тис. дол. у зв`язку з неможливістю в рамках виконавчого провадження витребувати з НАЕК «Енергоатом» борг у розмірі 18 млн. дол. за постачання в 1999 році устаткування на Запорізьку АЕС.

Довідка УНІАН. У 1999 році Запорізька АЕС, яка є відокремленим підрозділом НАЕК «Енергоатом», і ДП «Укренергомашкомплект» уклали договір на придбання 25 обмежувачів перенапруження на суму 33 млн. дол.

26 грудня 1999 року «Укренергомашкомплект» і виробник устаткування – компанія «Електрокераміка» (Росія) підписали додаток до контракту, за яким домовилися, що всі спірні питання розглядаються в Арбітражному суді Санкт-Петербурга і Ленінградської області.

Оскільки «Укренергомашкомплект» не виконав своїх зобов`язань перед виробником, після його ліквідації в результаті банкрутства відповідачем став «Енергоатом».

Наприкінці 2002 року «Електрокераміка» передала право вимоги до боржника компанії Remington Worldwide Limited (Гібралтар), яку пов`язують з молдавським бізнесменом Вячеславом ПЛАТОНОМ.