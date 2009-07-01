Кириленко вимагає звільнити затриманих за інцидент з пам’ятником Леніну

Кабінет міністрів має вилучити з національного реєстру нерухомих пам’яток монумент Володимиру Ульянову в Києві.

На цьому наголосив лідер Громадського руху „За Україну!” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

„Без такого рішення київська громада не має права демонтувати цей принизливий для української столиці монумент, як це зробили в багатьох містах України – від Львова до Сум і від Одеси до Черкас”.

„Всі органи влади повинні зробити все, щоб пам’ятники організаторам тоталітарного режиму й масових убивств були забрані з наших вулиць. У першу чергу це має робити уряд, який повинен вилучити всі пам’ятники організаторам масового винищення українців з національного реєстру”, - зазначив лідер Руху „За Україну!”

На його думку, саме бездіяльність уряду у цій сфері призводить до того, що громадяни намагаються самостійно знищити пам’ятники організаторам комуністичного терору, як це недавно сталося з пам’ятником Леніну в Києві.

В.КИРИЛЕНКО також назвав „ганебним” факт ув’язнення молодих українців, які пошкодили пам’ятник Леніну на Бессарабці. „Цей інцидент цілком можна розслідувати і брати необхідні свідчення, не кидаючи людей за ґрати”, - переконаний В.КИРИЛЕНКО. Лідер Руху „За Україну!” закликав органи МВС негайно звільнити всіх затриманих і не забувати, що Конституція України визначає головною цінністю Української держави свободу й гідність людини, а не недоторканість пам’ятника Леніну.