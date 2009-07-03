На Кіровоградщині зникли дві 11-річні дівчинки. Пошуки тривають

У Новгородківському районі Кіровоградської області пішли з дому та не повернулись дві 11-річні дівчинки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУМНС в області, інформація про зникнення надійшла 2 липня, тоді як діти не повернулись додому ще 29 червня.

До слідчо-розшукових робіт залучались 12 чоловік особового складу Новгородківськго РВ УМВС та 20 чоловік особового складу Новгородківського РВ ГУМНС в області. Обстежено берегову зону місцевого ставка, домоволодіння, ферму, територію біля будинку культури та проведено опитування жителів. Пошукові роботи тривають.