Фаст-фуди зобов’яжуть інформувати про шкідливість їхньої продукції

Народний депутат від БЮТ Олександр СОЧКА пропонує зобов’язати заклади швидкого харчування інформувати споживачів про наслідки незбалансованого харчування для їхнього здоров’я.

Така норма міститься у проекті закону «Про профілактику захворювань, спричинених вживанням висококалорійної їжі з низьким вмістом корисних речовин», зареєстрованому сьогодні у Верховній Раді членом фракції БЮТ Олександром СОЧКОЮ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Також депутат пропонує розмістити у закладах швидкого харчування стенди з інформацією про здорове харчування, а також наносити на кожну упаковку зі стравою попередження про хвороби, спричинені незбалансованим харчуванням.

У разі схвалення Верховною Радою цього законопроекту такі попередження в обов’язковому порядку розміщуватимуться у рекламних роликах в електронних ЗМІ й займатимуть не менш як 20% від площі (обсягу) всієї реклами.

У зв’язку з орієнтацією деяких мереж швидкого харчування на дитячу та юнацьку аудиторію, законом пропонується заборонити рекламу закладів швидкого харчування під час трансляції дитячих програм, розміщення фаст-фудів та їхньої реклами біля навчальних закладів, а також заборонити реалізовувати у закладах швидкого харчування товари, призначені для дітей.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується на тому, що за останні роки в Україні спостерігається тенденція до значного погіршення стану здоров’я, особливо серед дітей та молоді.

Депутат зазначає, що, «за оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, здоров`я людини на 50% залежить від способу життя, в тому числі від харчування майже на 30%».

У документі сказано, що продукція фаст-фудів переповнена жирами, калоріями, цукром, холестерином, діоксинами, консервантами та іншими шкідливими для організму людини речовинами.

«Вся ця суміш приправлена ароматизаторами, що створює ілюзію того, що споживач вживає натуральні і корисні продукти. Їжа у закладах швидкого харчування є шедевром хімічної, але аж ніяк не харчової промисловості», - зазначає О.СОЧКА.

Депутат нагадує, що «нераціональне та незбалансоване харчування є одним з найважливіших факторів ризику у виникненні серцево-судинних захворювань, раку, різних форм діабету, остеопорозів, карієсу, ожиріння, виснаження та інших патологічних станів».

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення парламентом закону «Про профілактику захворювань, спричинених вживанням висококалорійної їжі з низьким вмістом корисних речовин» дозволить покращити стан здоров’я громадян, зменшити стрімке зростання кількості людей, які страждають через надмірну вагу (за даними державної статистичної звітності за 2007 рік, серед населення зареєстровано 466 тис. 992 особи, які хворіють на ожиріння), а також забезпечить нормальний ріст та розвиток дітей, сприятиме профілактиці захворювань, продовженню тривалості життя, підвищенню працездатності тощо.

У Верховній Раді раніше був зареєстрований законопроект про внесення змін до закону ”Про захист прав споживачів”, автором якого також є народний депутат від БЮТ О.СОЧКА. В цьому законопроекті, зокрема, передбачається кардинальне збільшення штрафів за порушення прав споживачів, а також встановлення штрафних санкцій за реалізацію неякісних продуктів харчування.