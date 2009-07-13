Штрафи за реалізацію неповнолітнім алкоголю та тютюну зростуть

Верховній Раді України пропонується посилити відповідальність за реалізацію неповнолітнім та незаконну реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Відповідний проект закону, внесений народним депутатом від НУ-НС Володимиром АР’ЄВИМ, зареєстровано у парламенті.

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею, яка передбачає покарання за продаж особам, що не досягли 18 років, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива та значно підвищити штрафи, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення, за продаж алкогольних напоїв особам, які не досягли 21 року, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, та за незаконну реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які можуть призвести до призвести до придбання алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітніми.

Зокрема, пропонується встановити, що роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору тягне за собою накладення штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі. Згідно з нині діючим законодавством, такий штраф становить від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Так само цим законопроектом передбачається зобов’язати реалізаторів алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюну перевіряти документи осіб на предмет досягнення дозволеного віку та відповідальність закладів торгівлі та громадського харчування за факт продажу у цих закладах неповнолітнім алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюну