Викрито посадовців комунального підприємства на Харківщині

Київ. 21 липня. УНІАН. СБ України викрито та припинено незаконну діяльність посадових осіб одного з підприємств комунального господарства Харківської області, які реалізували виробничу будівлю у 50 разів дешевше від її фактичної вартості.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що у 2002 році посадові особи виробничого управління житлово-комунального господарства одного з районів Харківської області під час оцінки та реалізації виробничої будівлі внесли завідомо недостовірні дані до офіційних документів. У довідці про балансову вартість будівлі зловмисники вказали, що вказаний об`єкт коштує 3 тисячі гривень, тоді як ринкова вартість на той час становила понад 150 тисяч гривень.

Зазначена виробнича будівля була продана без погодження з власником – відповідною селищною радою, у комунальній власності якої перебував вказаний об`єкт нерухомості.

За матеріалами СБУ органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.