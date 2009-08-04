У Києві на хабарі погорів заступник голови райради

У Києві під час отримання 10 тис. доларів хабара затримано заступника голови однієї з районних рад.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, чиновника затримали працівники Антикорупційного бюро ГУБОЗ спільно з УБОЗ ГУ МВС України в м. Києві.

Посадовець через посередника вимагав від директора товариства з обмеженою відповідальністю хабара у розмірі 10 тис. доларів США за прийняття рішення ради та підписання договору на надання в оренду офісного приміщення.

Під час передачі хабара в офісі вказаного товариства посередник був затриманий, а самого хабарника через деякий час затримали біля виходу з Київської міської державної адміністрації.

Стосовно хабарників прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Посадовців затримано в порядку ст. 115 КПК України.