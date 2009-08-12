Тимошенко доручила провести перевірку всіх пологових будинків

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила перевірити інформацію у ЗМІ щодо ймовірних зловживань посадовцями Криворізького пологового будинку, пов’язаних з використанням лікарського засобу „Куросурф”.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, доручення адресоване міністру охорони здоров’я Василю КНЯЗЕВИЧУ, міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ, міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ, голові Дніпропетровської облдержадміністрації Віктору БОНДАРЮ.

У разі підтвердження розповсюдженої інформації винних осіб доручено притягнути до кримінальної відповідальності.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО доручила міністру охорони здоров’я та головам обласних держадміністрацій упродовж двох тижнів провести перевірку діяльності усіх пологових будинків у частині відповідності вимогам законодавства призначення і використання лікарських засобів