Загиблий керівник райорганізації «Батьківщини» скоїв самогубство

Мати загиблого керівника Калінінської районної організації ВО «Батьківщина» в Донецьку Темура Дангадзе впевнена в самогубстві сина.

Про це сказано в міліційній довідці, яку сьогодні на прес-конференції обнародував міський голова Донецька Олександр ЛУК‘ЯНЧЕНКО.

Перед тим, як ознайомити журналістів із змістом довідки, О.ЛУК‘ЯНЧЕНКО висловив жаль з приводу того, що «в ЗМІ розвивається істерія з приводу того, що в Донецьку відбуваються політичні вбивства, і місту знову намагаються навісити всілякі ярлики».

У довідці наголошується, що 8 серпня в міліцію із станції «швидкої допомоги» надійшов дзвінок про виявлення за місцем проживання тіла Т.Дангадзе, 1980 року народження.

Співробітники міліції й прокуратури Калінінського району Донецька, які прибули на місце події, виявили в спальні на третьому поверсі приватного будинку тіло Т.Дангадзе з вогнепальним пораненням у ліву частину голови. У руках загиблого була рушниця "Моссберг" 12-го калібру. Криміналісти стверджують, що на прикладі рушниці виявлено сліди долонь загиблого, а поза тіла «характерна для самогубства». Під час огляду місця події співробітники міліції виявили також дві ампули анальгіну і димедролу й голки для ін`єкцій.

Передсмертної записки на місці події не виявлено. Рушниця Т.Дангадзе була офіційно зареєстрована.

У довідці наголошується, що за свідченням матері загиблого – Н.В.ДАНГАДЗЕ, у момент загибелі сина вона була в будинку. За її словами, син 8 серпня, приблизно о 14.00, повернувся додому, узяв із підсобного приміщення рушницю "Моссберг" і піднявся на гору. Через деякий час мати почула хлопок, однак не надала цьому значення.

Близько 18.00 того ж дня додому до Т.Дангадзе приїхала його співмешканка, яка в спальні на третьому поверсі виявила тіло Т.Дангадзе.

У довідці констатується, що, «виходячи з пояснень Н.В.ДАНГАДЗЕ, її син уживав наркотичні засоби». «Вона впевнена в тому, що її син покінчив життя самогубством», - сказано в міліційній довідці.

У довідці також наголошується, що, «виходячи з пояснень співмешканки Т.Дангадзе, близько 13.30 8 серпня він зателефонував їй і сказав: хоч би що з ним сталося, він її кохає».

Зараз проводяться судово-медичні, судово-балістичні, судово-дактилоскопічні, судово-хімічні й імунологічні експертизи.

Крім того, в довідці зазначається, що під час перевірки встановлено, що слідчим відділом Ворошиловського РВВС Донецька 3 червня 2009 року було порушено кримінальну справу №02-41520 за ст.187 ч.3. Кримінального кодексу України щодо ДАНГАДЗЕ Григорія Джамберовича - брата загиблого Т.Дангадзе – за фактом здійснення розбійного нападу на філію «Ощадбанку».

«Щодо Г.ДАНГАДЗЕ обрано запобіжний засіб - утримання під вартою. 27 липня кримінальну справу щодо Г.ДАНГАДЗЕ передано в суд», сказано в довідці.

Зачитавши довідку, О.ЛУК‘ЯНЧЕНКО відзначив, що «говорити про навмисне вбивство керівника районної організації БЮТ, я думаю, передчасно, і здіймати істерію – також».

«Якщо хочуть Донецьк зробити бандитським містом... Це неправильно і некоректно», - резюмував міський голова.