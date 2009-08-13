Експерт побачив, що ЧФ виконує указ Ющенка «з хитрощами»

Рік тому президент України Віктор Ющенко підписав указ, який зобов’язує Чорноморський флот за три доби інформувати український генштаб про перетин кордону. Указ був ухвалений на тлі участі ЧФ у війні на Кавказі.

Директор Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону „НОМОС” Сергій Кулик в інтерв’ю „Німецькій хвилі ” зазначив, що указ, який визначає порядок пересування моряків і техніки Чорноморського флоту за межами військових частин не завжди виконується російською стороною. Яскравим прикладом чого є три липневі інциденти, коли українська міліція зупиняла військові вантажівки, на яких росіяни із грубим порушення правил безпеки перевозили по території Севастополя крилаті ракети.

За словами експерта, указ, яким, зокрема, замість повідомлювальної знову була введена дозвільна система перетину українського кордону російськими кораблями і літаками, чорноморці виконують, але використувують тактичну хитрість. Кожного дня Чорноморський флот подає заявку на вихід ледь не всіх кораблів, хоча фактично виходить лише один-два, проте таким чином у разі необхідності росіяни завжди можуть сказати, що у них є дозвіл на перетин кордону, зауважив Кулик.

Він також зазначив, що вимоги України викликають негативну реакцію Росії, яка заявляє, що вони нібито суперечать Угоді про базування Чорноморського флоту на українській території. „У мене враження, що російські критики або не читали самої угоди, або свідомо закривають очі на ряд її вимог. Адже там достатньо конкретно написано, що будь-який перетин кордону та рух військ поза межами дислокації здійснюється за дозвільною системою” - підкреслив Кулик. Однак, каже експерт, наразі спостерігається свідоме напруження ситуації, свідченням чого є остання заява російського президента Меведєва.