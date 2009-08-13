БЮТ наполягає, що вибори Тернопільської облради були незаконними

Тернопільська обласна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” заявляє, що ТВК не мала законних підстав для проведення позачергових виборів до Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті обласної організації ВО “Батьківщина”. У ній сказано, що сьогодні, 13 серпня Львівський апеляційний адміністративний суд скасував постанову Тернопільського окружного адміністративного суду від 2 лютого 2009 року. Тоді окружний адмінсуд скасував ті рішення Тернопільської обласної ради, які були прийняті на другому пленарному засіданні 16 сесії Тернопільської облради 18 грудня 2008 року, 17 сесії 26 грудня 2008 року та 18 сесії 30 грудня 2008 року. Серед скасованих рішень є питання припинення повноважень Тернопільської обласної територіально-виборчої комісії на чолі з Наталією ЧУЙКО, формування нового складу ТВК, головою якого обрали Володимира ТВЕРДОХЛІБА, скорочення складу депутатів із 120 до 90 та інші рішення (всього 65). При прийнятті свого рішення судді Львівського адміністративного апеляційного суду керувались аргументами, які навів представник обласної організації ВО “Батьківщина” Володимир БОЙКО, повідомили в пес-службі облорганіазції партії.

“Рішення Львівського апеляційного адміністративного суду фактично підтверджує правомірність та законність прийняття рішень Тернопільською обласною радою, а саме більшістю від складу депутатів, що діяли на основі фракції “Батьківщина”. З вищезазначеного можна зробити висновок, що ТВК під керівництвом Н.ЧУЙКО не мала законних підстав для організації та проведення позачергових виборів Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року”, – наголошується у заяві представників БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори у Тернопільську облраду відбулися 15 березня.

У новообраній Тернопільській облраді ВО “Свобода” здобула 50 мандатів, партія “Єдиний Центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5.

Однак БЮТ заявив про наявність численних порушень в процесі голосування і підбиття підсумків і відмовився визнавати результати виборів, оскарживши їх у суді.

23 березня Тернопільський окружний адміністративний суд залишив без розгляду позов БЮТ з вимогою скасувати результати дострокових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.