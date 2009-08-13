БЮТ знову пішов війною на Єханурова

Юрій ЄХАНУРОВ незаконно обіймає посаду першого заступника глави Секретаріату Президента України.

Про це заявив народний депутат, член фракції БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

За словами В.ПИЛИПЕНКА, як вбачається із відповіді Головдержслужби, яка спільно із Генпрокуратурою розглядала його звернення, Ю.ЄХАНУРОВУ не було продовжено термін перебування на державній службі. В.ПИЛИПЕНКО зазначив, що у ст. 23 Закону України «Про державну службу» чітко визначений граничний вік перебування на державній службі, який становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок.

«ЄХАНУРОВ Ю.І. народився 23 серпня 1948 року, тобто на момент призначення на посаду державного службовця - першого заступника глави Секретаріату Президента України він досяг граничного віку перебування на державній службі і для його призначення на посаду першого заступника глави Секретаріату потрібно було погодження начальника Головного управління державної служби при Кабінеті міністрів щодо продовження терміну перебування на державній службі», - наголосив В.ПИЛИПЕНКО, додавши, що за відповідним погодженням до Головдержслужби ні Ю.ЄХАНУРОВ, ні Секретаріат Президента не звертались.

«Призначення ЄХАНУРОВА - це черговий приклад правового нігілізму, яким продовжує "радувати" громадян Президент України. Малоймовірно, щоб хтось поніс за це відповідальність, адже у нас звикли карати лише простих громадян, а Секретаріат Президента - поза законом», - сказав В.ПИЛИПЕНКО.

Депутат висловив жаль, що «Президент України ще раз показав українцям, що закон діє для всіх, крім нього».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Юрія ЄХАНУРОВА першим заступником глави Секретаріату Президента України 14 липня.