Невідомі скоїли напад на офіс Соцпартії у Житомирі
14:27, 28 серпня 2009Право
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знищено партійну символіку
Невідомі скоїли напад на офіс Соцпартії у Житомирі, повідомили УНІАН у Житомирському обкомі СПУ.
Напад вчинено у ніч з 25 по 26 серпня: знищено партійну символіку, зірвано прапор СПУ та офіційну вивіску обкому партії.
Обком Соцпартії має намір звернутися до правоохоронців і розцінює напад на свій офіс як “випад політичних опонентів через наближення виборчої кампанії”.
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