Невідомі скоїли напад на офіс Соцпартії у Житомирі, повідомили УНІАН у Житомирському обкомі СПУ.

Напад вчинено у ніч з 25 по 26 серпня: знищено партійну символіку, зірвано прапор СПУ та офіційну вивіску обкому партії.

Обком Соцпартії має намір звернутися до правоохоронців і розцінює напад на свій офіс як “випад політичних опонентів через наближення виборчої кампанії”.