Іллічов став ректором Юридичного інституту МВС України

Наказом міністра внутрішніх справ України колишній начальник міліції Криму Микола ІЛЛІЧОВ призначений ректором Юридичного інституту МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеній колегії МВС, яка відбувається у Хмельницькому, повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Також він офіційно представив членам колегії призначеного минулого тижня замість М.ІЛЛІЧОВА начальником ГУ МВС України в АРК Геннадія МОСКАЛЯ.