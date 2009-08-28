Голова сільради вимагала хабар у 1 млн. грн.

Співробітниками СБУ викрито голову сільської ради в Обухівському районі Київської області, яка вимагала хабар в 1 млн. 176 тис. грн. за виділення земельної ділянки у півгектара під будівництво котеджів на схилах Дніпра.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, злочинна схема полягала у тому, що голова сільради бралася позитивно вирішувати земельне питання лише за умови, коли за кожну сотку виділеної ділянки їй сплачуватимуть готівкою по 3,5 тис. дол. Зловмисниця визначила і порядок отримання грошей: 10% від загальної суми претенденти на землю сплачували одразу, 40% - при отриманні рішення сесії сільради про виділення ділянки, а решту суми - після підписання державного акту про право власності на землю.

У результаті спецоперації, при отриманні частини хабара, співробітники СБУ затримали підозрювану в її службовому кабінеті. Після закінчення робочого дня сільський голова віддала майбутньому власнику землі документи в обмін на гроші.

Вилучені оперативниками банківські банкноти номіналом 200 та 500 гривень стали речовими доказами.

За матеріалами СБУ прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Затриману взято під варту. Ведеться слідство.