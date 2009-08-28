Харківську міліцію очолив Сліпченко

Наказом міністра внутрішніх справ України від 27 серпня замість Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО начальником ГУ МВС України у Харківській області призначено генерал-лейтенанта міліції Анатолія СЛІПЧЕНКА, який до цього часу працював радником міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеній колегії МВС, яка відбувається у Хмельницькому, повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, В.РАЗВАДОВСЬКОГО призначено начальником Департаменту транспортної міліції МВС України.